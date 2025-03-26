Журанков и Боброва предположили, кто займёт призовые места на ЧМ в парном катании

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о претендентах на медали в парном катании на чемпионате мира в Бостоне.

Журанков: Хазе/Володин идут на то, чтобы забрать сезон. Но при чистых прокатах поставят вперёд японцев. Вопрос, ошибётся ли Рику Миура. Хазе/Володин приучили нас, что они стабильны. Последние ошибки были в прошлом сезоне на чемпионате Европы. А тут они показывают очень сильную технику, эмоциональную готовность. Научились вдвоём подходить к решающим стартам. Так было на чемпионате Европы, а Европа была эмоциональна, поскольку они боролись с итальянцами, и это был принципиальный момент. Но вот с японцами…

Боброва: Моя тройка – Хазе/Володин, канадцы и японцы. Но мне бы так не хотелось.