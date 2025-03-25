Боброва — о Малинине: в Америке он будет творить что хочет. Вопрос — насколько это в плюс?

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне.

Боброва: Малинин решил не следовать намёкам ISU, которые его убрали в прошлом году. ISU: «Не надо пять четверных, много». Малинин: «А семь?»

Журанков: Он решил их уничтожить.

Боброва: Искренне желаю ему куража, чтобы получилось это сделать. Первая буду аплодировать стоя, даже если один не получится… Он прыгает точно 4,5, дальше все идут четверные, три из которых ещё в каскаде. Он может всё. В Америке на своей поляне будет творить то, что хочет. Вопрос только, насколько это будет ему в плюс. Но не сомневаюсь, за счёт хорошей короткой Америке он улетит далеко. И сможет позволить себе даже одну ошибку в произвольной если что.

Юма Кагияма как потенциальный соперник не показывает в этом году очень высокие результаты вообще. Всё было на NHK Trophy. Больше таких высоких, хороших результатов не было. Чистыми программами, идеальными и учитывая ошибки Малинина, только в этом случае он сможет победить.

Журанков: Не вижу никого на первом месте, кроме Малинина, но и Кагияма на втором не бесспорен. У него нет достаточного количества четверных. Компоненты вытянут, но вот если начнёт ошибаться – даже они не помогут. Вопрос каким будет Михаил Шайдоров. По сезону развивается, идёт вверх, выше.