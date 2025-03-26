Журанков — о Муравьёвой: не ожидал, что она может быть такой плохой девчонкой

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление российской фигуристки Софьи Муравьёвой на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Боброва: Она молодец. Одна из немногих взяла совершенно другое амплуа, нежели она обычно катает на льду. Для неё это был риск, как мне кажется, он оправдался. Я не ожидала, что она может так двигаться.

Журанков: Я не ожидал, что она может быть такой плохой девчонкой.

Боброва: Да, но при всём этом я не совсем, возможно, поняла номер. Это могла быть не Алиса, это мог быть другой персонаж. Оправданы ли эти смены настроения под Леди Гагу, такая современность – возможно, просто это чаепитие действительно было сумасшедшее, настолько сумасшедшее (смеётся).

Журанков: Давай этим и объясним.