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Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: где смотреть, расписание трансляций

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: где смотреть, расписание трансляций
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Сегодня, 26 марта, в американском Бостоне стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Расписание соревнований:

  • 26 марта. 19:00. Женщины. Короткая программа
  • 27 марта. 2:45. Спортивные пары. Короткая программа
  • 27 марта. 19:05. Мужчины. Короткая программа
  • 28 марта, 2:15: Спортивные пары. Произвольная программа
  • 28 марта, 19:20: Танцы на льду. Ритм-танец
  • 29 марта, 2:00: Женщины. Произвольная программа
  • 29 марта, 21:30: Танцы на льду. Произвольный танец
  • 30 марта, 2:00: Мужчины. Произвольная программа

Со списком участников можно ознакомиться на «Чемпионате» по ссылке. Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

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