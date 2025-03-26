ЧМ по фигурному катанию 2025: расписание на 26 марта 2025

Сегодня, 26 марта, в американском Бостоне стартует чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Расписание соревнований 26-27 марта (время — московское):

26 марта. 19:00. Женщины. Короткая программа

27 марта. 2:45. Спортивные пары. Короткая программа

В рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.