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Гончаров — о допуске россиян: в МОК избрали нового президента, может, потепление наступит

Гончаров — о допуске россиян: в МОК избрали нового президента, может, потепление наступит
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Бронзовые призёры финала Гран-при России среди взрослых, чемпионы России среди юниоров в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о потенциальном возвращении российских фигуристов на международные соревнования.

– Главная тема последних месяцев в нашем фигурном катании – допуск россиян до олимпийской квалификации. Подарили ли эти новости надежду на то, что нас скоро ждёт полноценное возвращение?

Анна: Да, такая мысль у нас появилась. Это первый шаг к допуску всех спортсменов, мы рады, что у ребят появился шанс поехать на олимпийский отбор и затем на саму Олимпиаду. Возможно, через сезон или в следующем сезоне, может быть, допустят и до других стартов.

Егор: Тем более, в МОК недавно избрали нового президента, может быть, какое-то потепление наступит, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой

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