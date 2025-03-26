Гончаров — о допуске россиян: в МОК избрали нового президента, может, потепление наступит

Бронзовые призёры финала Гран-при России среди взрослых, чемпионы России среди юниоров в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров высказались о потенциальном возвращении российских фигуристов на международные соревнования.

– Главная тема последних месяцев в нашем фигурном катании – допуск россиян до олимпийской квалификации. Подарили ли эти новости надежду на то, что нас скоро ждёт полноценное возвращение?

Анна: Да, такая мысль у нас появилась. Это первый шаг к допуску всех спортсменов, мы рады, что у ребят появился шанс поехать на олимпийский отбор и затем на саму Олимпиаду. Возможно, через сезон или в следующем сезоне, может быть, допустят и до других стартов.

Егор: Тем более, в МОК недавно избрали нового президента, может быть, какое-то потепление наступит, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой