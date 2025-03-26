«Была повреждена барабанная перепонка». Щербакова – о самочувствии после чемпионата России

Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала о состоянии здоровья после чемпионата России — 2025.

– Если возвращаться к чемпионату России, насколько выбило из колеи роковое столкновение на разминке перед ритм-танцем?

Анна: После чемпионата России были, к сожалению, проблемы со здоровьем. Вышла на одну тренировку перед Новым годом, поняла, что чувствую боль в грудной клетке, также была повреждена барабанная перепонка. Мы решили полностью снизить нагрузки до конца года, вышли на лёд третьего января. К тому моменту организм уже восстановился, — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой