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«Была повреждена барабанная перепонка». Щербакова – о самочувствии после чемпионата России

«Была повреждена барабанная перепонка». Щербакова – о самочувствии после чемпионата России
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Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала о состоянии здоровья после чемпионата России — 2025.

– Если возвращаться к чемпионату России, насколько выбило из колеи роковое столкновение на разминке перед ритм-танцем?

Анна: После чемпионата России были, к сожалению, проблемы со здоровьем. Вышла на одну тренировку перед Новым годом, поняла, что чувствую боль в грудной клетке, также была повреждена барабанная перепонка. Мы решили полностью снизить нагрузки до конца года, вышли на лёд третьего января. К тому моменту организм уже восстановился, — сказала фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой

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