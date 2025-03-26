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«Кризис закончился». Щербакова и Гончаров – об уровне развития танцев на льду в России

«Кризис закончился». Щербакова и Гончаров – об уровне развития танцев на льду в России
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Бронзовые призёры финала Гран-при России среди взрослых, чемпионы России среди юниоров Анна Щербакова и Егор Гончаров оценили уровень танцев на льду в стране.

– Пару сезонов назад у российских танцев на льду был турбулентный период, этот вид развивался не так активно, как, например, мужское одиночное. Как, на ваш взгляд, обстоит ситуация сейчас? Какой сейчас уровень конкуренции в танцах на льду?

Анна: У нас сейчас очень много перспективных пар, которые смогут бороться за самые высокие места в следующем олимпийском цикле.

Егор: Уровень танцев на льду в России вырос, кризис закончился. Танцы, мне кажется, не уступают в зрелищности другим видам фигурного катания в нашей стране. Если брать чемпионат России – все 15 пар были очень хорошими, нельзя сказать, что третья пятёрка была слабой, все классные, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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