Анна Щербакова: Сизерон и Фурнье-Бодри могут претендовать на топ-3

Бронзовые призёры финала Гран-при России среди взрослых, чемпионы России среди юниоров в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров поделились мнением о возвращении в спорт фигуристов Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье-Бодри.

– В качестве пары-примера вы выделяли Габриэллу Пападакис и Гийома Сизерона. Сейчас Гийом возвращается к соревнованиям с Лоранс Фурнье-Бодри, как вы восприняли эту новость?

Анна: Собираюсь очень внимательно следить за всеми в следующем сезоне, очень интересно, кто же всё-таки выиграет золото Олимпиады. Обсуждали это с Егором, нам кажется, что Сизерон и Фурнье-Бодри могут претендовать на топ-3. Нам всем ещё только предстоит увидеть эту новую пару, их катание, но шансы на высокие места у них есть.

Егор: Посмотреть на возвращение такого великого спортсмена, снова увидеть это искусство на льду – это очень классно. Я соскучился, ребята закончили в молодом возрасте. Были слухи о том, что Габи и Гийом могут вернуться, ничего не получилось, а тут такой сюрприз! Оба партнёра в паре – качественные танцоры, думаю, они проделают хорошую работу, — — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.