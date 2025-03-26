Щербакова и Гончаров назвали любимые номера «Русского вызова» прошлых лет

Бронзовые призёры финала Гран-при России среди взрослых, чемпионы России среди юниоров в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров назвали свои любимые программы шоу-турнира «Русский вызов».

– Запомнились ли вам какие-то номера с предыдущих турниров шоу-программ?

Егор: Мне запомнился первый номер Алексея Ягудина, с которым он выиграл в 2023 году.

Анна: А в прошлом году – Мария Петрова и Алексей Тихонов, «Ёжик в тумане», очень милый, классный номер, который откликнулся в сердце (улыбается).

Егор: И номер Андрея Мозалева под стихотворение Сергея Есенина. В тот момент мне это было близко, я тогда увлекался его творчеством, поэтому постановка запомнилась, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.