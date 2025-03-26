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«Сна капитально не хватало». Щербакова и Гончаров — о турнирах в Омске и Красноярске

«Сна капитально не хватало». Щербакова и Гончаров — о турнирах в Омске и Красноярске
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Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали об изменениях и сложностях выступления на взрослых турнирах.

— Есть ли какие-то вещи, к которым пришлось привыкать, когда начали выступать по взрослым? Возможно, повысилось внимание со стороны публики?

Анна. Публика невероятно помогает, когда большое количество зрителей активно поддерживают спортсменов — это даёт энергию, уверенность и хорошее настроение. Любую программу легче ехать, когда зрители тебя так поддерживают.

Егор. Насчёт изменений: что подкосило лично нас — это соревнования, которые проходили в дальних часовых поясах. Очень сложно было выступать с большой разницей во времени.

Анна. Раньше мы просто так далеко не летали. В Омске и в Красноярске были ранние тренировки, и сна капитально не хватало, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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