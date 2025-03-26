Щербакова и Гончаров ответили, будут ли брать для соревновательных программ русскую музыку

Бронзовые призёры финала Гран-при России среди взрослых, чемпионы России среди юниоров в танцах на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров рассказали о выборе музыки для программ.

– Есть ли желание снова поставить программу под что-то русскоязычное? В этом сезоне вы отлично выделились с ритм-танцем под «Песняров».

Анна: В этом сезоне так всё хорошо сложилось, потому что мы были на контрасте с остальными постановками под западную музыку. Не исключено, что будем искать и среди русскоязычных песен что-то для своих программ. Как только поймём, что музыка в нас откликается, тогда сделаем выбор.

Егор: Да, это неисключено, но необязательно мы будем идти тем же путём.

Анна: Будем удивлять (улыбается), — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой