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Самоделкина — о короткой программе на ЧМ в Бостоне: я совсем не нервничала

Самоделкина — о короткой программе на ЧМ в Бостоне: я совсем не нервничала
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина квалифицировалась для участия в произвольной программе на чемпионате мира и гарантировала олимпийскую квоту для Казахстана.

Самоделкина дебютировала за Казахстан на чемпионате мира, без падений исполнив короткую программу. За прокат она получила 63,58 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Короткая программа
26 марта 2025, среда. 19:05 МСК
Идёт
1
Алиса Лью
США
74.58
2
Монэ Тиба
Япония
73.44
3
Вакаба Хигути
Япония
72.10

«Удивительно, но я совсем не нервничала. Я доверяла своим тренировкам, у меня было много хороших прокатов на тренировках, поэтому я знала, что смогу это сделать.

Я готовилась к этим соревнованиям с Рафаэлем Арутюняном в США и чувствовала себя очень хорошо подготовленной. Моя цель — обеспечить Казахстану не только одно место, но и потенциальное второе место» — сказала фигуристка после выступления.

Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство в августе 2023 года, в мае 2024 года Федерация фигурного катания на коньках России официально подтвердила её переход под юрисдикцию Казахстана. Софья в июле победила на летнем чемпионате Казахстана.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года проходит с 25 по 30 марта в американском Бостоне.

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