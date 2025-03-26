Самоделкина — о короткой программе на ЧМ в Бостоне: я совсем не нервничала

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина квалифицировалась для участия в произвольной программе на чемпионате мира и гарантировала олимпийскую квоту для Казахстана.

Самоделкина дебютировала за Казахстан на чемпионате мира, без падений исполнив короткую программу. За прокат она получила 63,58 балла.

«Удивительно, но я совсем не нервничала. Я доверяла своим тренировкам, у меня было много хороших прокатов на тренировках, поэтому я знала, что смогу это сделать.

Я готовилась к этим соревнованиям с Рафаэлем Арутюняном в США и чувствовала себя очень хорошо подготовленной. Моя цель — обеспечить Казахстану не только одно место, но и потенциальное второе место» — сказала фигуристка после выступления.

Софья Самоделкина сменила спортивное гражданство в августе 2023 года, в мае 2024 года Федерация фигурного катания на коньках России официально подтвердила её переход под юрисдикцию Казахстана. Софья в июле победила на летнем чемпионате Казахстана.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года проходит с 25 по 30 марта в американском Бостоне.