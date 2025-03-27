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Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Самоделкина — 13-я

Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Самоделкина — 13-я
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Американка Алиса Лью лидирует по итогам короткой программы в женском одиночном катании в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсменка получила за свой прокат 74,58 балла. Второе место занимает японка Монэ Тиба (73,44), а замыкает тройку лучших Изабо Левито (73,33) из США.

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина (63,58 балла), ныне представляющая Казахстан, занимает промежуточное 13-е место.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Короткая программа
26 марта 2025, среда. 19:05 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
74.58
2
Монэ Тиба
Япония
73.44
3
Изабо Левито
США
73.33

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Женщины. Короткая программа:

1. Алиса Лью (США) – 74,58 балла.

2. Монэ Тиба (Япония) – 73,44.

3. Изабо Левито (США) – 73,33.

4. Вакаба Хигути (Япония) – 72,10.

5. Каори Сакамото (Япония) – 71,03.

6. Мэдлин Шизас (Канада) – 69,18.

7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 67,79.

8. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 67,74.

9. Эмбер Гленн (США) – 67,65.

10. Кимми Репонд (Швейцария) – 67,42.

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