Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Самоделкина — 13-я

Американка Алиса Лью лидирует по итогам короткой программы в женском одиночном катании в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсменка получила за свой прокат 74,58 балла. Второе место занимает японка Монэ Тиба (73,44), а замыкает тройку лучших Изабо Левито (73,33) из США.
Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина (63,58 балла), ныне представляющая Казахстан, занимает промежуточное 13-е место.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Женщины. Короткая программа:
1. Алиса Лью (США) – 74,58 балла.
2. Монэ Тиба (Япония) – 73,44.
3. Изабо Левито (США) – 73,33.
4. Вакаба Хигути (Япония) – 72,10.
5. Каори Сакамото (Япония) – 71,03.
6. Мэдлин Шизас (Канада) – 69,18.
7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 67,79.
8. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 67,74.
9. Эмбер Гленн (США) – 67,65.
10. Кимми Репонд (Швейцария) – 67,42.
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