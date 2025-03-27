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ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 26 и 27 марта: кто выиграл спортивные пары, кто выиграл короткую программу

ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 26 и 27 марта
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Сегодня, в ночь с 26 на 27 марта, в американском Бостоне стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Результаты соревнований 26-27 марта (первая десятка)

  • Женщины. Короткая программа
  1. Алиса Лью (США) – 74,58 балла.
  2. Монэ Тиба (Япония) – 73,44.
  3. Изабо Левито (США) – 73,33.
  4. Вакаба Хигути (Япония) – 72,10.
  5. Каори Сакамото (Япония) – 71,03.
  6. Мэдлин Шизас (Канада) – 69,18.
  7. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 67,79.
  8. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 67,74.
  9. Эмбер Гленн (США) – 67,65.
  10. Кимми Репонд (Швейцария) – 67,42.

Результаты всех участников (с 11 по 33 место) можно посмотреть на «Чемпионате».

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Короткая программа
26 марта 2025, среда. 19:05 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
74.58
2
Монэ Тиба
Япония
73.44
3
Изабо Левито
США
73.33
  • Спортивные пары. Короткая программа
  1. Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 76,57 балла.
  2. Сара Конти — Никколо Мачи (Италия) — 74,61.
  3. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 73,59.
  4. Анастасия Метёлкина — Лука Берулава (Грузия) — 71,68.
  5. Элли Кам — Дэниэл О'Ши (США) — 68,61.
  6. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 67,45.
  7. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 65,73.
  8. Анастасия Голубева — Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 63,70.
  9. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 63,70.
  10. Лия Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 63,28.

Результаты всех участников (с 11 по 23 место) можно посмотреть на «Чемпионате».

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Спортивные пары. Короткая программа
27 марта 2025, четверг. 01:45 МСК
Окончено

В рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

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