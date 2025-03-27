ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 26 и 27 марта

Сегодня, в ночь с 26 на 27 марта, в американском Бостоне стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Результаты соревнований 26-27 марта (первая десятка)

Женщины. Короткая программа

Алиса Лью (США) – 74,58 балла. Монэ Тиба (Япония) – 73,44. Изабо Левито (США) – 73,33. Вакаба Хигути (Япония) – 72,10. Каори Сакамото (Япония) – 71,03. Мэдлин Шизас (Канада) – 69,18. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 67,79. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 67,74. Эмбер Гленн (США) – 67,65. Кимми Репонд (Швейцария) – 67,42.

Результаты всех участников (с 11 по 33 место) можно посмотреть на «Чемпионате».

Спортивные пары. Короткая программа

Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 76,57 балла. Сара Конти — Никколо Мачи (Италия) — 74,61. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 73,59. Анастасия Метёлкина — Лука Берулава (Грузия) — 71,68. Элли Кам — Дэниэл О'Ши (США) — 68,61. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 67,45. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 65,73. Анастасия Голубева — Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 63,70. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 63,70. Лия Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 63,28.

Результаты всех участников (с 11 по 23 место) можно посмотреть на «Чемпионате».

В рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию: