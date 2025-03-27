ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 26 и 27 марта

Сегодня, в ночь с 26 на 27 марта, в американском Бостоне стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Результаты соревнований 26-27 марта (первая десятка)
- Женщины. Короткая программа
- Алиса Лью (США) – 74,58 балла.
- Монэ Тиба (Япония) – 73,44.
- Изабо Левито (США) – 73,33.
- Вакаба Хигути (Япония) – 72,10.
- Каори Сакамото (Япония) – 71,03.
- Мэдлин Шизас (Канада) – 69,18.
- Ли Ха Ин (Южная Корея) – 67,79.
- Нина Пинзаррон (Бельгия) – 67,74.
- Эмбер Гленн (США) – 67,65.
- Кимми Репонд (Швейцария) – 67,42.
Результаты всех участников (с 11 по 33 место) можно посмотреть на «Чемпионате».
- Спортивные пары. Короткая программа
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 76,57 балла.
- Сара Конти — Никколо Мачи (Италия) — 74,61.
- Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 73,59.
- Анастасия Метёлкина — Лука Берулава (Грузия) — 71,68.
- Элли Кам — Дэниэл О'Ши (США) — 68,61.
- Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 67,45.
- Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 65,73.
- Анастасия Голубева — Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 63,70.
- Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 63,70.
- Лия Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 63,28.
Результаты всех участников (с 11 по 23 место) можно посмотреть на «Чемпионате».
В рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.
Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию: