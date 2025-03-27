Японская пара Миура/Кихара стала победителем короткой программы на ЧМ-2025
Японская пара Рику Миура/Рюити Кихара лидирует по итогам короткой программы в спортивных парах в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсмены получили за свой прокат 76,57 балла. Второе место занимает итальянский дуэт Сара Конти/Никколо Мачи (74,61), а замыкает тройку лучших Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (73,59), представляющие Германию.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Спортивные пары (первая десятка):
- Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 76,57 балла.
- Сара Конти — Никколо Мачи (Италия) — 74,61.
- Минерва Фабьенне Хазе — Никита Володин (Германия) — 73,59.
- Анастасия Метёлкина — Лука Берулава (Грузия) — 71,68.
- Элли Кам — Дэниэл О'Ши (США) — 68,61.
- Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 67,45.
- Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 65,73.
- Анастасия Голубева — Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 63,70.
- Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 63,70.
- Лия Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 63,28.
Результаты участников с 11 по 23 место можно посмотреть на «Чемпионате».
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