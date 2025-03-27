Японская пара Миура/Кихара стала победителем короткой программы на ЧМ-2025

Японская пара Рику Миура/Рюити Кихара лидирует по итогам короткой программы в спортивных парах в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсмены получили за свой прокат 76,57 балла. Второе место занимает итальянский дуэт Сара Конти/Никколо Мачи (74,61), а замыкает тройку лучших Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (73,59), представляющие Германию.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Спортивные пары (первая десятка):

Рику Миура — Рюити Кихара (Япония) — 76,57 балла. Сара Конти — Никколо Мачи (Италия) — 74,61. Минерва Фабьенне Хазе — Никита Володин (Германия) — 73,59. Анастасия Метёлкина — Лука Берулава (Грузия) — 71,68. Элли Кам — Дэниэл О'Ши (США) — 68,61. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 67,45. Динна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 65,73. Анастасия Голубева — Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 63,70. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 63,70. Лия Перейра — Треннт Мишо (Канада) — 63,28.

Результаты участников с 11 по 23 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию: