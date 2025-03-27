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ЧМ по фигурному катанию — 2025: расписание на 27 марта 2025 года

ЧМ по фигурному катанию — 2025: расписание на 27 марта 2025 года
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Сегодня, 27 марта, в американском Бостоне продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Расписание соревнований 27-28 марта (время — московское):

  • 27 марта. 19:05. Мужчины. Короткая программа
  • 28 марта, 2:15: Спортивные пары. Произвольная программа

В рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

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