Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: действующие победители

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: действующие победители
Илья Малинин.
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025 пройдёт с 26 по 30 марта на ледовой арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США. Все действующие чемпионы мира примут участие в турнире.

Соревнования проводятся по четырём видам фигурного катания – мужское одиночное, женское одиночное, парное и танцы на льду. Турнир в каждом виде проводится в два этапа – короткая и произвольная программы, в танцах на льду – ритм-танец и произвольный танец.

Действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании является Илья Малинин. ЧМ-2024 в женском одиночном выиграла Каори Сакамото, в парном катании золото взяли канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. В танцах на льду действующие обладатели золотых наград – Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Основная информация о чемпионате мира по фигурному катанию доступна в материале на сайте «Чемпионата».

Материалы по теме
Малинин вновь выиграет с безумным рекордом? Чего ждать от ЧМ по фигурке в Бостоне
Малинин вновь выиграет с безумным рекордом? Чего ждать от ЧМ по фигурке в Бостоне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android