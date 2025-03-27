Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: действующие победители

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025 пройдёт с 26 по 30 марта на ледовой арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США. Все действующие чемпионы мира примут участие в турнире.

Соревнования проводятся по четырём видам фигурного катания – мужское одиночное, женское одиночное, парное и танцы на льду. Турнир в каждом виде проводится в два этапа – короткая и произвольная программы, в танцах на льду – ритм-танец и произвольный танец.

Действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании является Илья Малинин. ЧМ-2024 в женском одиночном выиграла Каори Сакамото, в парном катании золото взяли канадцы Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. В танцах на льду действующие обладатели золотых наград – Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Основная информация о чемпионате мира по фигурному катанию доступна в материале на сайте «Чемпионата».