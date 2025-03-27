Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: регламент соревнований

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: регламент соревнований
Анастасия Губанова.
Комментарии

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025 проходит с 26 по 30 марта в Бостоне (США). Соревнования принимает ледовая арена «Ти-Ди Гарден».

Соревнования проходят по четырём дисциплинам – мужское одиночное, женское одиночное, парное и танцы на льду. Фигуристы в каждом виде выступают в два этапа – короткая и произвольная программы, в танцах на льду – ритм-танец и произвольный танец.

В мужском одиночном катании участие в турнире примут 39 спортсменов, в женском – 33 спортсменки, в парном – 23 дуэта, в танцах на льду – 36 пар.

Основная информация о чемпионате мира по фигурному катанию доступна в материале на сайте «Чемпионата». Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.

Материалы по теме
Малинин вновь выиграет с безумным рекордом? Чего ждать от ЧМ по фигурке в Бостоне
Малинин вновь выиграет с безумным рекордом? Чего ждать от ЧМ по фигурке в Бостоне
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android