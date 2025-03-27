Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: регламент соревнований

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025 проходит с 26 по 30 марта в Бостоне (США). Соревнования принимает ледовая арена «Ти-Ди Гарден».

Соревнования проходят по четырём дисциплинам – мужское одиночное, женское одиночное, парное и танцы на льду. Фигуристы в каждом виде выступают в два этапа – короткая и произвольная программы, в танцах на льду – ритм-танец и произвольный танец.

В мужском одиночном катании участие в турнире примут 39 спортсменов, в женском – 33 спортсменки, в парном – 23 дуэта, в танцах на льду – 36 пар.

Основная информация о чемпионате мира по фигурному катанию доступна в материале на сайте «Чемпионата». Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.