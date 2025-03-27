Чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: фавориты соревнований

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 26 по 30 марта на ледовой арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США. Первыми соревновательную программу открыли женщины с короткими программами.

В мужском одиночном катании фаворитом считается американец Илья Малинин. Он не проиграл ни одного старта в сезоне, а на финале Гран-при предпринимал попытку собрать семь четверных прыжков в произвольной программе. Также в числе фаворитов японец Юма Кагияма: в текущем сезоне он уже пробивал отметку в 300 баллов и обыгрывал Малинина по произвольной программе. Также претендовать на медали могут и чемпион четырёх континентов Михаил Шайдоров из Казахстана, и двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции, и бронзовый призёр финала Гран-при этого сезона Сун Сато из Японии.

В женском одиночном четвёртый титул подряд может завоевать японка Каори Сакамото. Среди фавориток также находится и американка Эмбер Гленн, владеющая тройным акселем. Также претендовать на медали могут и японка Монэ Тиба, которая становилась серебряным призёром на финале Гран-при, и победительница чемпионата четырёх континентов Ким Чхэ Ён из Южной Кореи, отличающаяся стабильными прыжковыми элементами, и чемпионка Европы Нина Петрыкина из Эстонии.

В парном катании в числе фаворитов находятся немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, которые стали лучшими на финале Гран-при и на чемпионате Европы, чемпионы мира из Японии Рику Миура и Рюити Кихара, действующие победители из Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, а также чемпионы Европы из Италии Сара Конти и Никколо Мачи. Претендовать на медали способны грузины Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.

В танцах на льду трёхкратными чемпионами мира могут стать Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, но по сезону их обыгрывали и другие дуэты. Поэтому в числе фаворитов также находятся и канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, которые одержали победу на чемпионате четырёх континентов. За пьедестал могут бороться и итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, и серебряные призёры чемпионата Европы французы Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо.

Основная информация о чемпионате мира по фигурному катанию доступна в материале на сайте «Чемпионата».