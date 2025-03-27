Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Уехала из России — и вот вам результат». Ирина Роднина — о 28-м месте Губановой на ЧМ

«Уехала из России — и вот вам результат». Ирина Роднина — о 28-м месте Губановой на ЧМ
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Роднина резко высказалась о выступлении бывшей российской фигуристки, чемпионки Европы Анастасии Губановой в короткой программе на чемпионате мира — 2025.

Ныне представляющая Грузию спортсменка заняла 28-е место с результатом 43,71 балла.

«Разве она воспитанница нашей школы? Когда она в последний раз выступала у нас в стране? Это показатель: она уехала из России — и вот вам результат.

По её показателям никто не судит о российской школе фигурного катания. Вот когда на чемпионат мира приедут наши спортсмены и будут выступать, тогда о ней и будут судить», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Американка Лью выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию, Самоделкина — 13-я
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android