«Уехала из России — и вот вам результат». Ирина Роднина — о 28-м месте Губановой на ЧМ

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Роднина резко высказалась о выступлении бывшей российской фигуристки, чемпионки Европы Анастасии Губановой в короткой программе на чемпионате мира — 2025.

Ныне представляющая Грузию спортсменка заняла 28-е место с результатом 43,71 балла.

«Разве она воспитанница нашей школы? Когда она в последний раз выступала у нас в стране? Это показатель: она уехала из России — и вот вам результат.

По её показателям никто не судит о российской школе фигурного катания. Вот когда на чемпионат мира приедут наши спортсмены и будут выступать, тогда о ней и будут судить», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».