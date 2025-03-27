Туктамышева рассказала, как родилась идея номера на турнир шоу-программ «Русский вызов»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как зародилась идея номера на турнир шоу-программ «Русский вызов», на котором она заняла третье место.

«Музыку мы выбрали давно. Около года назад Илья Авербух показывал мне этот микс композиций и захотел поставить под него программу. Музыка сложная, она требовала много времени, чтобы всё получилось хорошо, качественно и интересно, чтобы программа не была слабее музыки.

Музыка сама по себе сильная, поэтому мы не взяли её для программы к летним шоу, а специально хранили её для «Русского вызова». Когда объявили тему «Хорошее настроение», сразу подумали: прекрасно, подходит», — написала Туктамышева в своём блоге.

Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» проходил с 21 по 23 в Санкт-Петербурге.