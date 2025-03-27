Партнёрша экс-россиянина Володина раскрыла, что написал ей парень после выступления на ЧМ

Немецкая фигуристка Минерва Фабьенне Хазе, выступающая в паре с бывшим россиянином Никитой Володиным, оценила их выступление в короткой программе на проходящем в эти дни чемпионате мира в Бостоне (США). Пара из Германии заняла третье место, получив от судей 73,59 балла.

«Ну, сегодня наш прокат показался очень осторожным. Мы не сделали в полной мере то, что исполнили на тренировке. Было ощущение, что мы немного перестраховывались, но в целом мы очень довольны. Мы в хорошей позиции. Все [соперники] очень находятся близко друг к другу, и мы уверены в произвольной программе. Хотим закончить завтрашний день хорошим выступлением, которым мы будем гордиться, и, конечно, надеемся удержать свою позицию или подняться ещё немного выше.

По сравнению с европейцами я нервничала немного меньше», — приводит слова Хазе Golden Skate.

Также спортсменка поделилась, что первое сообщение, которое она увидела в своём телефоне, было от её парня, который сказал ей, что «невероятно гордится ею, и что это было так прекрасно и волшебно — видеть, как она катается».

Чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне проходит с 25 по 30 марта.