Туктамышева рассказала о трудностях при подготовке программы к «Русскому вызову»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться при подготовке к турниру шоу-программ «Русский вызов», на котором она заняла третье место.

«Начали ставить эту программу не только с Ильёй [Авербухом], но и с Елизаветой Навиславской. Она работает в Петербурге, мы могли с ней ставить руки, придумывать интересные движения. Я приезжала в Москву, и мы разбирали то, над чем работали с Елизаветой, собирали все кусочки программы. Мы с Елизаветой сделали очень много связок, надо было их расставить так, чтобы постановка была логичной и понятной зрителю.

Сначала Илье пришла в голову идея сыграть на контрасте чёрного и белого: меня тянет то к хорошему, то к плохому. Как будто ангел и демон сидят на плечах и говорят, что надо делать. Это очень подходило музыке. А потом Елизавета предложила ход с перчатками. Так как у нас композиции с разными эмоциями, то уместно было обыграть и разные настроения.

С помощью перчаток можно было показать состояния девушки, какой она может быть. Мне идея понравилась сразу. Боялись, что Илья может не одобрить, но и он тоже остался в восторге.

Однако тут возникла сложность. Куда убирать перчатки? Не хотелось раскидывать их по льду. Было бы не очень красиво, если бы они беспорядочно валялись.

И тут уже в дело вступила Галина Филатова — дизайнер, с которой я сотрудничаю. Она нашла интересную ткань — как только я увидела материал, сразу решила, что нужно его использовать. Из него мне и сшили платье. Я его называла платье-оригами. Галина сделала большие карманы, в которые легко помещались все перчатки. Здорово, что это не утяжелило платье, их было не видно. Так мы решили проблему, куда девать перчатки.

Но возник другой вопрос: как их менять? Я много раз пробовала их снимать в прокате, и каждый раз что-то шло не так. То я не до конца засуну перчатку в карман, то сниму сразу две перчатки, то не успею снять — и они остаются на пальцах, а уже идёт новый музыкальный отрывок. Все эти сбои сразу же портят впечатление», — написала Туктамышева в своём блоге.

Напомним, турнир шоу-программ «Русский вызов» проходил с 21 по 23 марта в Санкт-Петербурге. На мероприятии Туктамышева стала лучшей из девушек. Победителем стал чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.