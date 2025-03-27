Защита Валиевой подала апелляцию на решение CAS, обвинив ВАДА в мошенничестве

Адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой подали апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать спортсменку на четыре года, а также обвинили Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в «процессуальном мошенничестве».

По версии защиты Валиевой, ВАДА утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию Камилы о попадании запрещённого вещества в организм. Как полагают юристы россиянки, нанятый ранее ВАДА по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) бывший директор лаборатории в Лозанне Марсьял Сожи с просьбой написать своё заключение по делу Валиевой, нашёл доказательства версии, что триметазидин попал в организм фигуристки через пирожные, приготовленные дедушкой, однако ВАДА, по мнению адвокатов, проигнорировала данные выводы.

«Подготовка доклада профессора Сожи ВАДА подтверждает процессуальное мошенничество, которое послужило мотивом для запроса о пересмотре», — приводит слова из апелляции AP News.

При этом сообщается, что в самой ВАДА решительно отвергли данные обвинения.

Напомним, отсчёт срока дисквалификации Валиевой начинается с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет в конце декабря 2025 года, но она с одобрения ВАДА имеет право выступать в некоторых ледовых шоу.