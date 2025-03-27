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Роднина: осталось немножко ждать, скоро наши фигуристы вернутся на международную арену

Роднина: осталось немножко ждать, скоро наши фигуристы вернутся на международную арену
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы в парном катании Ирина Роднина сказала, что не испытывает большого интереса к проходящему в эти дни чемпионату мира по фигурному катанию в Бостоне.

«Честно говоря, мне не очень интересен чемпионат мира по фигурному катанию сейчас. Возможно, я бы посмотрела только парное катание. Российские пары боролись бы сейчас за медали, как и раньше. Ничего, осталось немножко ждать, скоро наши фигуристы вернутся на мировую арену», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, российские фигуристы четвёртый год подряд не принимают участия в международных соревнованиях из-за отстранения со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

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