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«Кто сказал, что Трамп будет нашим другом?» Роднина — о возможной дружбе России и США

«Кто сказал, что Трамп будет нашим другом?» Роднина — о возможной дружбе России и США
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Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о том, возможна ли дружба между Россией и США после того, как Дональд Трамп стал президентом.

— Возможна ли дружба между Россией и США? Если мы будем общаться в рамках международных правил, то это будет нормально. А так: какие дружеские отношения? Мы защищаем свои интересы, они — свои.

— Но с приходом Трампа появилось мнение, что он наш главный друг.

— Кто сказал, что Трамп будет нашим другом? Он президент США. У кого такое мнение сложилось, у тех и надо спрашивать. Давайте не будем дружить, давайте просто нормально общаться, — приводит слова Родниной Sport24.

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