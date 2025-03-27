В ВАДА отреагировали на обвинения в мошенничестве со стороны адвокатов Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) прокомментировали обвинения в процессуальном мошенничестве со стороны защиты российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что адвокаты спортсменки настаивают, что ВАДА утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию Камилы о попадании запрещённого вещества в организм через десерты, которые приготовил её дедушка. По мнению защиты, бывший директор лаборатории в Лозанне Марсьял Сожи обнаружил подтверждение данной версии, однако ВАДА проигнорировало его.

«Заявление лишено каких‑либо оснований, и ВАДА будет решительно отстаивать свою позицию в этом вопросе. Проект отчёта г‑на Сожи не был предназначен для распространения. Более того, отчёт не был полезен для дела г‑жи Валиевой и, в любом случае, не оказал бы никакого влияния на результат, поскольку коллегия Спортивного арбитражного суда в конечном итоге отклонила объяснение спортсменки о клубничном десерте не на основании научной правдоподобности, а скорее потому, что оно не было подкреплено достаточными фактическими доказательствами. Любое обвинение в правонарушении со стороны ВАДА полностью отвергается», — приводит заявление пресс-службы ВАДА «Матч ТВ».

Напомним, Валиева была дисквалифицирована на четыре года решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Отсчёт срока дисквалификации Камилы начинается с 25 декабря 2021 года.