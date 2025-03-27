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Американец Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Американец Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
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Американский фигурист Илья Малинин лидирует по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсмен получил за свой прокат 110.41 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Мужчины. Короткая программа
27 марта 2025, четверг. 18:05 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
110.41
2
Юма Кагияма
Япония
107.09
3
Михаил Шайдоров
Казахстан
94.77

Второе место занимает японский фигурист Юма Кагияма (107.09). Замыкает тройку лидеров Михаил Шайдоров (94.77) из Казахстана.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины. Короткая программа:

1. Илья Малинин (США) — 110,41

2. Юма Кагияма (Япония) — 107,09

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,77

4. Кевин Аймоз (Франция) — 93,63

5. Сун Сато (Япония) — 91,26

6. Ника Эгадзе (Грузия) — 90,39

7. Николай Мемола (Италия) — 87,89

8. Эндрю Торгашев (США) — 87,27

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 87,22

10. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 86,41

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