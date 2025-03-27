Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Американец Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Американский фигурист Илья Малинин лидирует по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсмен получил за свой прокат 110.41 балла.

Второе место занимает японский фигурист Юма Кагияма (107.09). Замыкает тройку лидеров Михаил Шайдоров (94.77) из Казахстана.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины. Короткая программа:

1. Илья Малинин (США) — 110,41

2. Юма Кагияма (Япония) — 107,09

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,77

4. Кевин Аймоз (Франция) — 93,63

5. Сун Сато (Япония) — 91,26

6. Ника Эгадзе (Грузия) — 90,39

7. Николай Мемола (Италия) — 87,89

8. Эндрю Торгашев (США) — 87,27

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 87,22

10. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 86,41