Илья Малинин прокомментировал победный прокат в короткой программе на чемпионате мира

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о своих ощущениях после проката в короткой программе в мужском одиночном катании в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсмен получил 110.41 балла.

«Илья Малинин рассказал мне, что он очень нервничал перед началом короткой программы здесь, на домашнем льду. Но как только заиграла музыка, он сразу успокоился. А затем показал четвёртый результат в истории», — написал журналист Девин Херу в социальных сетях.

Отметим, что вторым по итогам короткой программы стал японец Юма Кагияма (107,09). Третьим — представитель Казахстана Михаил Шайдоров (94,77).

Чемпионат мира по фигурному катанию в Бостоне проходит с 25 по 30 марта. Россияне не принимают участия из-за отстранения.