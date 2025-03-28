Миура/Кихара стали чемпионами мира, произвольную программу выиграли Хазе/Володин

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпионы стали вторыми в произвольной программе, получив за свой прокат 143,22 балла, и лучшими в общем зачёте — сумма баллов составила 219,79.

Победителями в произвольной программе (145,49) стали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, с учётом третьего места в короткой программе им достались итоговые серебряные медали с результатом 219,08 балла. Бронза с третьим результатом как в произвольной программе (135,86), так и в общем зачёте (210,47) у итальянского дуэта Сара Конти/Никколо Мачи.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Спортивные пары (первая десятка):

Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 219,79 балла (143,22 балла в ПП). Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 219,08 (145,49). Сара Конти / Никколо Мачи (Италия) — 210,47 (135,86). Анастасия Метёлкина / Лука Берулава (Грузия) — 202,21 (130,53). Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 199,76 (132,44). Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 199,29 (135,59). Элли Кам / Дэниэл О'Ши (США) — 195,38 (126,77). Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 193,29 (125,84). Анастасия Голубева / Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 188,24 (122,51). Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 183,01 (120,68).

Результаты участников с 11 по 20 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео: Итоги Чемпионата России по фигурном катанию 2024