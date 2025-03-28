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Чемпионат мира по фигурному катанию 2025, спортивные пары, результаты произвольной программы 28 марта 2025, кто выиграл

Миура/Кихара стали чемпионами мира, произвольную программу выиграли Хазе/Володин
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Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпионы стали вторыми в произвольной программе, получив за свой прокат 143,22 балла, и лучшими в общем зачёте — сумма баллов составила 219,79.

Победителями в произвольной программе (145,49) стали Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, с учётом третьего места в короткой программе им достались итоговые серебряные медали с результатом 219,08 балла. Бронза с третьим результатом как в произвольной программе (135,86), так и в общем зачёте (210,47) у итальянского дуэта Сара Конти/Никколо Мачи.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Спортивные пары. Произвольная программа
28 марта 2025, пятница. 01:15 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Спортивные пары (первая десятка):

  1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 219,79 балла (143,22 балла в ПП).
  2. Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 219,08 (145,49).
  3. Сара Конти / Никколо Мачи (Италия) — 210,47 (135,86).
  4. Анастасия Метёлкина / Лука Берулава (Грузия) — 202,21 (130,53).
  5. Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 199,76 (132,44).
  6. Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 199,29 (135,59).
  7. Элли Кам / Дэниэл О'Ши (США) — 195,38 (126,77).
  8. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 193,29 (125,84).
  9. Анастасия Голубева / Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 188,24 (122,51).
  10. Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 183,01 (120,68).

Результаты участников с 11 по 20 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео: Итоги Чемпионата России по фигурном катанию 2024

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