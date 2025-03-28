ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 27 и 28 марта

Сегодня, в ночь с 27 на 28 марта мск, в американском Бостоне прошёл второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины. Короткая программа:

1. Илья Малинин (США) — 110,41.

2. Юма Кагияма (Япония) — 107,09.

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,77.

4. Кевин Аймоз (Франция) — 93,63.

5. Сун Сато (Япония) — 91,26.

6. Ника Эгадзе (Грузия) — 90,39.

7. Николай Мемола (Италия) — 87,89.

8. Эндрю Торгашев (США) — 87,27.

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 87,22.

10. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 86,41.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Спортивные пары (первая десятка):

Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 219,79 балла (143,22 балла в ПП). Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 219,08 (145,49). Сара Конти / Никколо Мачи (Италия) — 210,47 (135,86). Анастасия Метёлкина / Лука Берулава (Грузия) — 202,21 (130,53). Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 199,76 (132,44). Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 199,29 (135,59). Элли Кам / Дэниэл О'Ши (США) — 195,38 (126,77). Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 193,29 (125,84). Анастасия Голубева / Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 188,24 (122,51). Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 183,01 (120,68).

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