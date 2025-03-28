ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 27 и 28 марта

Сегодня, в ночь с 27 на 28 марта мск, в американском Бостоне прошёл второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины. Короткая программа:
1. Илья Малинин (США) — 110,41.
2. Юма Кагияма (Япония) — 107,09.
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 94,77.
4. Кевин Аймоз (Франция) — 93,63.
5. Сун Сато (Япония) — 91,26.
6. Ника Эгадзе (Грузия) — 90,39.
7. Николай Мемола (Италия) — 87,89.
8. Эндрю Торгашев (США) — 87,27.
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 87,22.
10. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 86,41.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Спортивные пары (первая десятка):
- Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 219,79 балла (143,22 балла в ПП).
- Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 219,08 (145,49).
- Сара Конти / Никколо Мачи (Италия) — 210,47 (135,86).
- Анастасия Метёлкина / Лука Берулава (Грузия) — 202,21 (130,53).
- Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 199,76 (132,44).
- Алиса Ефимова / Миша Митрофанов (США) — 199,29 (135,59).
- Элли Кам / Дэниэл О'Ши (США) — 195,38 (126,77).
- Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) — 193,29 (125,84).
- Анастасия Голубева / Эктор Йотопулос Мур (Австралия) — 188,24 (122,51).
- Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев (Узбекистан) — 183,01 (120,68).
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