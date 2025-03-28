ЧМ по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований на 28 и 29 марта
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Сегодня, в ночь с 28 на 29 марта, в американском Бостоне пройдёт третий соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.
28 марта:
18:15. Спортивные пары, ритм-танец.
29 марта:
1:00. Женщины. Произвольная программа.
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Танцы на льду. Ритм-танец
28 марта 2025, пятница. 18:15 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Не началось
Ранее американский фигурист действующий чемпион мира (Монреаль-2024) Илья Малинин выиграл короткую программу в мужском одиночном катании, получив от судей 110,41 балла. Второе место занимает японский фигурист Юма Кагияма (107,09). А тройку лидеров замыкает Михаил Шайдоров из Казахстана (94,77).
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