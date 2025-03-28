ЧМ по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований на 28 и 29 марта

Сегодня, в ночь с 28 на 29 марта, в американском Бостоне пройдёт третий соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

28 марта:

18:15. Спортивные пары, ритм-танец.

29 марта:

1:00. Женщины. Произвольная программа.

Ранее американский фигурист действующий чемпион мира (Монреаль-2024) Илья Малинин выиграл короткую программу в мужском одиночном катании, получив от судей 110,41 балла. Второе место занимает японский фигурист Юма Кагияма (107,09). А тройку лидеров замыкает Михаил Шайдоров из Казахстана (94,77).