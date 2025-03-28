Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ЧМ по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований на 28 и 29 марта

ЧМ по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований на 28 и 29 марта
Комментарии

Сегодня, в ночь с 28 на 29 марта, в американском Бостоне пройдёт третий соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

28 марта:
18:15. Спортивные пары, ритм-танец.

29 марта:
1:00. Женщины. Произвольная программа.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Танцы на льду. Ритм-танец
28 марта 2025, пятница. 18:15 МСК
Не началось
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Не началось

Ранее американский фигурист действующий чемпион мира (Монреаль-2024) Илья Малинин выиграл короткую программу в мужском одиночном катании, получив от судей 110,41 балла. Второе место занимает японский фигурист Юма Кагияма (107,09). А тройку лидеров замыкает Михаил Шайдоров из Казахстана (94,77).

Материалы по теме
Прокат жизни — и второе место! Экс-россиянин с партнёршей уступили ярким японцам на ЧМ
Прокат жизни — и второе место! Экс-россиянин с партнёршей уступили ярким японцам на ЧМ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android