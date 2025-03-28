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Пара экс-россиянина Володина: грустно не выиграть золото на ЧМ с такой маленькой разницей

Пара экс-россиянина Володина: грустно не выиграть золото на ЧМ с такой маленькой разницей
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Пара Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, прокомментировали своё выступление в соревновании спортивных пар в рамках чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США). Спортсмены получили за два дня соревнований 219,08 балла и выиграли серебряные медали.

Пара экс-россиянина Володина прокомментировала отрыв менее одного балла от победителей ЧМ-2025.

Минерва. Потрясающее чувство. Я так нервничала, а в итоге мы показали такой прокат, у меня нет слов, чтобы это описать. На секунду мы надеялись, что этого будет достаточно для победы. Мы сделали всё в этом прокате, и нам не стыдно и не жаль, что мы где-то не дожали. Мы сделали всё, что могли. Немного грустно не выиграть золото с такой маленькой разницей. Но в следующем сезоне, я надеюсь, мы будем сильны.

Никита. Когда ты готов, это рвётся наружу. Это был лучший прокат сезона. Мы показали всё, что могли, в этом прокате. В понедельник мы полетим в Торонто для постановки новых программ, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

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