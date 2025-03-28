Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

15-летняя фигуристка Тихонова рассказала о пробах в танцах на льду

15-летняя фигуристка Тихонова рассказала о пробах в танцах на льду
Аудио-версия:
Комментарии

15-летняя российская фигуристка Полина Тихонова, являющаяся дочерью чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова, рассказала о том, что пробуется в танцах на льду.

«Мама давно предлагала мне пойти в танцы, но ждали моего решения, и после первенства России я решила попробовать. Не стоял ли выбор между танцами и парами? Нет, так как я больше люблю кататься, выбор пал на танцы. Я ищу партнёра, катаюсь пока одна у Алексея Юрьевича Горшкова», — приводит слова Тихоновой ТАСС.

Напомним, Полина выступала в женском одиночном катании, однако не обладала элементами ультра-си и не смогла добиться больших успехов. В этом сезоне она становилась пятой и шестой на этапах юниорского Гран-при России, а также заняла последнее, 18-е место на первенстве России среди юниоров.

Материалы по теме
«Не чувствую давления». Юная Тихонова может затмить родителей-чемпионов?
«Не чувствую давления». Юная Тихонова может затмить родителей-чемпионов?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android