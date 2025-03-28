15-летняя фигуристка Тихонова рассказала о пробах в танцах на льду

15-летняя российская фигуристка Полина Тихонова, являющаяся дочерью чемпионов мира в парном катании Марии Петровой и Алексея Тихонова, рассказала о том, что пробуется в танцах на льду.

«Мама давно предлагала мне пойти в танцы, но ждали моего решения, и после первенства России я решила попробовать. Не стоял ли выбор между танцами и парами? Нет, так как я больше люблю кататься, выбор пал на танцы. Я ищу партнёра, катаюсь пока одна у Алексея Юрьевича Горшкова», — приводит слова Тихоновой ТАСС.

Напомним, Полина выступала в женском одиночном катании, однако не обладала элементами ультра-си и не смогла добиться больших успехов. В этом сезоне она становилась пятой и шестой на этапах юниорского Гран-при России, а также заняла последнее, 18-е место на первенстве России среди юниоров.