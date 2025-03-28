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Верховный суд Швейцарии заявил, что Валиева не подавала новую апелляцию о мошенничестве

Верховный суд Швейцарии заявил, что Валиева не подавала новую апелляцию о мошенничестве
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Верховный суд Швейцарии отреагировал на появившуюся недавно новость о том, что адвокаты российской фигуристки Камилы Валиевой подали новую апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать спортсменку на четыре года. Кроме того, сторона обвинила Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в «процессуальном мошенничестве».

«Сообщаем вам, что это та же самая апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года. Мы не можем ответить на вопросы, касающиеся этой апелляции, поскольку Верховный суд Швейцарии не предоставляет информацию о предстоящем разбирательстве», — приводит слова пресс-службы суда «РИА Новости».

Напомним, отсчёт срока дисквалификации Валиевой начался с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет уже в конце декабря 2025 года, а официально тренироваться — на несколько месяцев раньше, в октябре того же года.

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