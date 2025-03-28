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Пара Меренкова/Галимов в следующем сезоне планирует выходить во взрослые

Пара Меренкова/Галимов в следующем сезоне планирует выходить во взрослые
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Российские фигуристы Вероника Меренкова и Даниль Галимов сообщили, что в следующем сезоне-2025/2026 планируют выступать на взрослом уровне.

Галимов. В следующем сезоне планируем выходить во взрослые. Выходя в категорию мастеров спорта, хочется проявить себя в полной мере, качественно выполнять элементы и получать от этого бурю радостных и позитивных эмоций. Будем стараться.

Меренкова. Знаем, что переход в категорию мастеров будет для нас сложным, нам предстоит выступать со спортсменами, которые проявили себя на Олимпийских играх и чемпионатах. С другой стороны, это то, о чём мы мечтали, делая свои первые шаги в парном фигурном катании, — приводит слова фигуристов ТАСС.

В нынешнем сезоне Вероника и Даниль выступали на юниорском уровне. Год назад они выиграли финал Гран-при России среди юниоров 2024 года.

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