CAS подтвердил, что Валиева подала на пересмотр допинг-дела в Федеральный суд Швейцарии

В Спортивном арбитражном суде (CAS) отреагировали на то, что российская фигуристка Камила Валиева подала новую апелляцию по поводу своей дисквалификации после допинг-дела в Верховный суд Швейцарии. Инстанция подтвердила полученное ходатайство, но отказалась комментировать ситуацию.

«CAS подтверждает, что Камила Валиева подала ходатайство о пересмотре дела в Федеральный суд Швейцарии. Спортивный арбитражный суд не будет комментировать это дело и дождётся окончательного решения Федерального суда Швейцарии», — приводит слова пресс-службы CAS ТАСС.

Напомним, отсчёт срока дисквалификации Валиевой начался с 25 декабря 2021 года. Таким образом, участвовать в соревнованиях фигуристка сможет уже в конце декабря 2025 года, а официально тренироваться — на несколько месяцев раньше, в октябре того же года.