Галлямов — о серебре Володина на ЧМ-2025: в следующий раз, если без меня, будешь выше!

Чемпион мира, Европы и России по фигурному катанию Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поздравил своего друга экс-россиянина Никиту Володина с завоеванием серебряной медали на чемпионате мира — 2025 в Бостоне.

«Поздравляю с очередным достижением! В следующий раз (если без меня) будешь выше!» — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Пара Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию, отстали от лидеров, японских фигуристов Рику Миуры и Рюити Кихары, менее чем на балл.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах с 2022 года из-за ситуации на Украине.