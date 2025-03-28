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«Человек познал жизнь». Загитова смешным фото поздравила Щербакову с днём рождения

«Человек познал жизнь». Загитова смешным фото поздравила Щербакову с днём рождения
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поздравила с днём рождения свою подругу, победительницу Олимпиады в Пекине Анну Щербакову. Сегодня, 28 марта, ей исполнился 21 год.

Фото: Личный архив Загитовой

Фото: Личный архив Загитовой

«С днём рождения. Этот человек познал жизнь», – написала Загитова, опубликовав старую фотографию Щербаковой на личной странице в социальных сетях.

Затем Алина выложила скрин личных сообщений, где видно, как Анна ярко отреагировала на поздравление: «Я в афиге, что ты реально её выложила».

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила карьеру в 2019 году. Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года.

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