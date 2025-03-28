Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с 21-летием в «сториз». Другим они писали посты

Команда заслуженного тренера Этери Тутберидзе поздравила олимпийскую чемпионку, чемпионку мира, Европы, России Анну Щербакову с днём рождения. Сегодня, 28 марта, ей исполнился 21 год.

Фото: Личный архив команды Тутберидзе

«Поздравляем Анну с днём рождения! Желаем профессиональных успехов, вдохновения и энергии для достижения всех поставленных целей!» — написали на личной странице команды Тутберидзе в социальных сетях.

Отметим, что они сделали для Анны лишь «сториз». Для всех остальных участников всегда создают отдельные посты, в которых поздравляют фигуристов стихами. До этого Щербакову не включили в число спортсменок команды Тутберидзе, которых поздравляли с 8 Марта.