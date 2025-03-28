Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат мира — 2025: прямая онлайн-трансляция женской произвольной программы

Чемпионат мира — 2025: прямая онлайн-трансляция женской произвольной программы
Комментарии

В ночь с пятницы на субботу, 29 марта, в Бостоне (США) женщины выступят с произвольными программами на чемпионате мира по фигурному катанию. Начало соревнований запланировано на 1:00 мск.

Прямая видеотрансляция произвольной программы женщин будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Лидерство после короткой программы захватила американка Алиса Лью — судьи оценили её выступление на 74,58 балла. Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), тройку замыкает ещё одна американка — Изабо Левито (73,33).

Действующей чемпионкой мира является японская фигуристка Каори Сакамото, которая выиграла три первенства подряд.

Материалы по теме
Бывшая соперница Валиевой американка Лью рвется к титулу чемпионки мира? LIVE
Live
Бывшая соперница Валиевой американка Лью рвется к титулу чемпионки мира? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android