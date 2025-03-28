Чемпионат мира — 2025: прямая онлайн-трансляция женской произвольной программы

В ночь с пятницы на субботу, 29 марта, в Бостоне (США) женщины выступят с произвольными программами на чемпионате мира по фигурному катанию. Начало соревнований запланировано на 1:00 мск.

Прямая видеотрансляция произвольной программы женщин будет доступна на онлайн-платформе Okko Sport. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Лидерство после короткой программы захватила американка Алиса Лью — судьи оценили её выступление на 74,58 балла. Второй идет японка Монэ Тиба (73,44), тройку замыкает ещё одна американка — Изабо Левито (73,33).

Действующей чемпионкой мира является японская фигуристка Каори Сакамото, которая выиграла три первенства подряд.