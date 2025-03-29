Алиса Лью из США выиграла произвольную программу и золотую медаль на ЧМ-2025

Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин-одиночниц на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпионка одержала победу в произвольной программе, получив за свой прокат 148,39 балла, и стала лучшей в общем зачёте — сумма баллов составила 222,97.

Второе место в произвольной программе (146,95) и в общем зачёте с серебряной медалью (217,98) заняла Каори Сакамото из Японии. Бронзу с третьим результатом как в произвольной программе (141,80), так и в суммарном балле (215,24) выиграла её соотечественница Монэ Тиба.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Женщины (первая десятка):

1. Алиса Лью (США) – 222,97 балла (148,39 балла в ПП).

2. Каори Сакамото (Япония) – 217,98 (146,95).

3. Монэ Тиба (Япония) – 215,24 (141,8).

4. Изабо Левито (США) – 209,84 (136,51).

5. Эмбер Гленн (США) – 205,65 (138,00).

6. Вакаба Хигути (Япония) – 204,58 (132,48).

7. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 199,43 (131,69).

8. Нина Петрыкина (Эстония) – 196,67 (131,09).

9. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 194,36 (126,57).

10. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 194,16 (128,49).

Результаты участниц с 11 по 24 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео: Фигуристки после окончания карьеры