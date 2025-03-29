Алина Загитова удержала рекорд чемпионатов мира при действующей системе оценок
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова продолжает удерживать за собой рекорд чемпионатов мира по суммарному баллу при действующей системе оценивания. В 2019 году на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Загитова выиграла золотую медаль, набрав по сумме короткой и произвольной программ 237,5 балла.
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
222.97
2
Каори Сакамото
Япония
217.98
3
Монэ Тиба
Япония
215.24
После этого чемпионки мира в женском одиночном катании набирали 233,17 балла (Анна Щербакова в Стокгольме-2021), 236,09 балла (Каори Сакамото в Монпелье-2022), 224,61 балла (Каори Сакамото в Сайтаме-2023), 222,96 балла (Каори Сакамото в Монреале-2024) и 222,97 балла (Алиса Лью в Бостоне-2025).
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