Алина Загитова удержала рекорд чемпионатов мира при действующей системе оценок

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова продолжает удерживать за собой рекорд чемпионатов мира по суммарному баллу при действующей системе оценивания. В 2019 году на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Загитова выиграла золотую медаль, набрав по сумме короткой и произвольной программ 237,5 балла.

После этого чемпионки мира в женском одиночном катании набирали 233,17 балла (Анна Щербакова в Стокгольме-2021), 236,09 балла (Каори Сакамото в Монпелье-2022), 224,61 балла (Каори Сакамото в Сайтаме-2023), 222,96 балла (Каори Сакамото в Монреале-2024) и 222,97 балла (Алиса Лью в Бостоне-2025).

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