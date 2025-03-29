ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 28 и 29 марта

Сегодня, в ночь с 28 на 29 марта мск, в американском Бостоне прошёл третий соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Спортивные пары. Ритм-танец (первая десятка):

1. Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США) – 90,18.

2. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) – 86,44.

3. Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,86.

4. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) – 83,04.

5. Маржори Лажуа / Захари Лага (Канада) – 81,77.

6. Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко (США) – 81,51.

7. Каролин Грин / Майкл Парсонс (США) – 77,51.

8. Оливия Смарт / Тим Дик (Испания) – 77,21.

9. Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо (Франция) – 76,74.

10. Катерина Мразкова / Даниэль Мразек (Чехия) – 74,49.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Женщины. После произвольной программы (первая десятка):

1. Алиса Лью (США) – 222,97 балла (148,39 балла в ПП).

2. Каори Сакамото (Япония) – 217,98 (146,95).

3. Монэ Тиба (Япония) – 215,24 (141,8).

4. Изабо Левито (США) – 209,84 (136,51).

5. Эмбер Гленн (США) – 205,65 (138,00).

6. Вакаба Хигути (Япония) – 204,58 (132,48).

7. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 199,43 (131,69).

8. Нина Петрыкина (Эстония) – 196,67 (131,09).

9. Ли Ха Ин (Южная Корея) – 194,36 (126,57).

10. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) – 194,16 (128,49).

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