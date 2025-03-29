ЧМ по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований на 29 и 30 марта

Сегодня, в ночь с 29 на 30 марта, в американском Бостоне пройдёт четвёртый соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Расписание соревнований 27-28 марта (время — московское):

29 марта. 20:30: Танцы на льду. Произвольный танец;

30 марта, 1:00: Мужчины. Произвольная программа.

В рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2025 спортсмены разыграют медали в мужском, женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Трансляции чемпионата мира по фигурному катанию будет показывать онлайн-сервис Оkko.