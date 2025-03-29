«Я счастлива!» Алиса Лью — о своей победе на чемпионате мира по фигурному катанию

Американская фигуристка Алиса Лью поделилась впечатлениями после победы в женском одиночном катании на чемпионате мира 2025 года, который проходил в Бостоне (США).

«Это очень многое значит для меня, после всего того, через что мне пришлось пройти. Мои последние выступления, время, которое я провела вне льда, и сейчас я счастлива! Но в первую очередь я очень рада, что смогла продемонстрировать здесь две свои лучшие программы», — приводит слова фигуристки ESPN.

29 марта Алиса Лью выиграла чемпионат мира в женском одиночном катании. В сумме за короткую и произвольную программы Лью набрала 222,97 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (217,98 балла), бронза досталась ещё одной представительнице Японии, Монэ Тибе (215,24). Турнир проходит с 26 по 30 марта 2025 года.