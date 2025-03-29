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Алиса Лью стала первой американской фигуристкой, выигравшей чемпионат мира с 2006 года

Алиса Лью стала первой американской фигуристкой, выигравшей чемпионат мира с 2006 года
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Фигуристка Алиса Лью стала первой представительницей США, выигравшей чемпионат мира с 2006 года. 19-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин-одиночниц на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпионка одержала победу в произвольной программе, получив за свой прокат 148,39 балла, и стала лучшей в общем зачёте — сумма баллов составила 222,97.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
222.97
2
Каори Сакамото
Япония
217.98
3
Монэ Тиба
Япония
215.24

Второе место в произвольной программе (146,95) и в общем зачёте с серебряной медалью (217,98) заняла Каори Сакамото из Японии. Бронзу с третьим результатом как в произвольной программе (141,80), так и в суммарном балле (215,24) выиграла её соотечественница Монэ Тиба.

Напомним, в 2006 году победу на чемпионате мира одержала американка Кимми Майсснер.

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