Алиса Лью стала первой американской фигуристкой, выигравшей чемпионат мира с 2006 года

Фигуристка Алиса Лью стала первой представительницей США, выигравшей чемпионат мира с 2006 года. 19-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин-одиночниц на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпионка одержала победу в произвольной программе, получив за свой прокат 148,39 балла, и стала лучшей в общем зачёте — сумма баллов составила 222,97.

Второе место в произвольной программе (146,95) и в общем зачёте с серебряной медалью (217,98) заняла Каори Сакамото из Японии. Бронзу с третьим результатом как в произвольной программе (141,80), так и в суммарном балле (215,24) выиграла её соотечественница Монэ Тиба.

Напомним, в 2006 году победу на чемпионате мира одержала американка Кимми Майсснер.