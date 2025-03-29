Алиса Лью стала первой американской фигуристкой, выигравшей чемпионат мира с 2006 года
Поделиться
Фигуристка Алиса Лью стала первой представительницей США, выигравшей чемпионат мира с 2006 года. 19-летняя спортсменка завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин-одиночниц на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпионка одержала победу в произвольной программе, получив за свой прокат 148,39 балла, и стала лучшей в общем зачёте — сумма баллов составила 222,97.
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
222.97
2
Каори Сакамото
Япония
217.98
3
Монэ Тиба
Япония
215.24
Второе место в произвольной программе (146,95) и в общем зачёте с серебряной медалью (217,98) заняла Каори Сакамото из Японии. Бронзу с третьим результатом как в произвольной программе (141,80), так и в суммарном балле (215,24) выиграла её соотечественница Монэ Тиба.
Напомним, в 2006 году победу на чемпионате мира одержала американка Кимми Майсснер.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2025
-
10:44
-
10:35
-
10:24
-
09:51
-
09:31
-
09:23
-
08:39
-
05:55
-
05:22
- 28 марта 2025
-
23:59
-
23:30
-
21:40
-
21:15
-
20:49
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:17
-
13:40
-
13:05
-
12:40
-
12:00
-
07:03
-
05:28
-
00:27
- 27 марта 2025
-
23:51
-
21:57
-
21:44
-
21:09
-
20:56
-
19:51
-
19:13
-
18:52
-
16:01
-
16:00