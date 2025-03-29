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Стала известна тема ритм-танца на олимпийский сезон-2025/2026

Стала известна тема ритм-танца на олимпийский сезон-2025/2026
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Стала известна тема ритм-танца на олимпийский сезон-2025/2026. Речь идёт о музыке 90-х.

«Хип-хоп, гранж, хаус, рейв, поп. От Мадонны до Pearl Jam, национальные хиты приветствуются. Ремиксы и каверы разрешены. Главное требование – high energy, crowd pleasing. Продолжаем зажигать», – приводит слова своего корреспондента Sports.

Ранее ходила информация о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) хочет видеть в качестве музыкальной основы для ритм-танца современные песни XXI века, в том числе яркие хиты последних лет. Однако, по сообщению нескольких источников, в организации столкнулись с проблемой авторских прав, из-за чего, видимо, и было решено поменять тему.

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