Вайцеховская — о Самоделкиной на ЧМ-2025: Софу, что называется, «не ждали»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская поделилась мнением о выступлении казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной, которая заняла 14-е место на чемпионате мира в Бостоне (США).

«Софа Самоделкина по итогам женского финала на ЧМ 14-я, и это не следствие единственной, пусть и очень дорого обошедшейся ошибки. Если прибавить к итоговому результату десяток баллов, который Самоделкина потеряла на неудавшемся каскаде, получится сумма, которая всё равно не позволила бы фигуристке войти в десятку — она в лучшем случае поднялась бы всего на три позиции.

Куда более критично, что Софу, что называется, «не ждали». Выступление на ЧМ Лизы Турсынбаевой было в прошлой, ещё доковидной жизни, соответственно, Казахстан в нынешней женской фигурке — некая экзотика.

Самоделкина сейчас в мировой фигурке как случайный прохожий, неожиданно попавший в закрытый элитный клуб. Пытаешься сесть за столик — там табличка «зарезервировано». На соседнем — тоже, как и на следующем. Куда ни сунешься, везде чужие вещи: «Простите, здесь занято. Здесь тоже не стойте — сюда сейчас подойдут другие люди. Вы кто вообще? Кто вас сюда пустил?»

Ну а на льду это проявляется в том, что Самоделкину «не судят». Не потому, что она плохо катается, — уж точно не хуже большинства тех, кто попал в две последние разминки. Но оценки ей выставляют предельно бюджетно. Это абсолютно временное, на мой взгляд, явление, но сейчас — тяжёлое психологическое испытание, с которым Софе придётся справляться уже в следующем сезоне.

Главное — просто не опускать рук. И кататься, кататься, кататься — на всех турнирах, где только можно. Другого способа отвоевать себе место под солнцем просто нет», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Победительницей чемпионата мира в женском одиночном катании стала американская фигуристка Алиса Лью. В сумме за короткую и произвольную программы Лью набрала 222,97 балла.